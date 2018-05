Mowgli, prima occhiata al trailer e 15 immagini ufficiali del film di Andy Serkis

Il trailer ufficiale dell'atteso Mowgli di Andy Serkis arriverà in serata, ma è grazie a This Morning che è stato presentato quest'oggi un primo assaggio del film, adattamento del celebre romanzo Il libro della Giungla scritto da Rudyard Kipling.

Il Mowgli di Serkis esce a due anni di distanza dall'enorme successo de Il libro della Giungla di Jon Favreau, anche se il progetto del regista di Iron Man era l'omonimo adattamento live-action dell'amatissimo classico Disney, mentre la produzione Warner Bros si rifarà direttamente al libro e, per dire, non ci sarà ad esempio Re Luigi, creazione del cartone del 1967.



Differenza aggiuntiva e sostanziale tra i due film, inoltre, sarà l'utilizzo della performance capture per dare vita agli animali, tecnica molto cara a Serkis. Il film di Favreau, invece, aveva costruito i modelli degli animali completamente in CGI, lasciando agli attori solo il compito di doppiarli. La storia la sappiamo: la crescita di Mowgli tra lupi, orsi, pantere e tigri, in un racconto di formazione e avventura tra i più cari della letteratura inglese.



Prima del trailer, comunque, sono approdate online 15 immagini ufficiale di Mowgli, che ricordiamo vedrà nel cast Christian Bale (Bagheera), Cate Blanchett (Kaa), Benedict Cumberbatch (Shere Khan), Freida Pinto, Matthew Rhys e Jack Reynor, mentre Serkis vestirà i panni in Performance Capture di Baloo. L'uscita è prevista per il 19 ottobre 2018.