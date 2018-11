Mowgli - Il Figlio della giungla arriva a dicembre su Netflix: ecco il nuovo trailer

Nonostante la Warner Bros. Pictures ci avesse investito un bel po' sul progetto, annunciandone persino una data di uscita cinematografica con tanto di trailer, il progetto di Andy Serkis, Mowgli - Il figlio della giungla, è passato nelle mani di Netflix.

Un po' a sorpresa, Netflix ha annunciato, lo scorso luglio, di aver acquisito i diritti di distribuzione di Mowgli - Il figlio della giungla. Una mossa che ha entusiasmato il suo regista, Andy Serkis: "Sono entusiasta dell'acquisizione di Netflix. Siamo riusciti ad evitare paragoni con l'altro film ed è un sollievo non avere più pressione. Mi piace molto la lungimiranza di Netflix nel presentare il messaggio del film. Hanno capito che è una storia più dark che non è adatta ai bambini, anche se credo che possa essere vista dai 10 anni in sù. E' sempre stata pensate come PG-13, e questo ci ha permesso di andare più a fondo, con temi più oscuri e momenti spaventosi."

Quindi non dovete recarvi in sala per vedere il nuovo film: Netflix ha annunciato ufficialmente che la pellicola debutterà in esclusiva sulla piattaforma digitale questo 7 settembre. Nel farlo, il colosso digitale ha diffuso anche un nuovo trailer della pellicola, sia in italiano che in originale, che potete visionare all'interno di questa notizia.