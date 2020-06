Movies Inspired da Robert Pattinson a Elle Fanning: ben 12 nuovi film in arrivo al cinema!

Con i cinema che stanno timidamente ricominciando ad aprire, ecco arrivare una prima, grandissima iniziativa targata Movies Inspired per riportare in sala il pubblico durante la prossima estate.

Da luglio a settembre, infatti, arriveranno nelle sale italiane ben dodici titoli, tutte novità assolute per gli schermi nostrani, cui si aggiungeranno perfino dei grandi cult del passato: “Un segnale dì positività e ripresa, per dare nuova energia alla visione dei film in sala: questo vuole attuare Movies Inspired, l’unica distribuzione indipendente italiana che farà uscire in sala, durante il periodo estivo, ben dodici film in prima visione, più le versioni restaurate di alcuni fra i cult più amati" ha dichiarato il distributore.

Si parte dal 9 Luglio con ben quattro titoli in prima visione (Gamberetti per tutti, Vulnerabili, L’anno che verrà e Nel nome della terra), poi il 30 luglio sarà la volta di Un lungo viaggio nella notte di Bi Gan e Una intima convinzione; il 6 agosto High Life di Claire Denis, con protagonisti Robert Pattinson e Juliette Binoche, oltre a Galveston di Mélanie Laurent, primo film americano della regista e attrice protagonisti Ben Foster ed Elle Fanning.

Tra gli altri titoli anche Little Joe di Jessica Hausner, Quattro vite con Adèle Haenel e Adèle Exarchopoulos e infine Ema di Pablo Larrain, Il primo anno di Thomas Lilti e Un medico di campagna. Tra i cult che saranno riproposti, infine, Caravaggio di Derek Jarman e Control di Anton Corbijn il 16 luglio, insieme a Dead Man di Jim Jarmusch e Crash di David Cronenberg e tanti altri.

Curiosamente, ad inizio anno abbiamo citato sia High Life che Un lungo viaggio nella notte tra i migliori titoli ancora inediti in Italia: siamo felici che quella classifica stia lentamente diventando obsoleta.