Moviedome IT, su YouTube nasce un canale di film completi gratis: i titoli disponibili

Da oggi in Italia nasce Moviedome Italia, il nuovo canale della piattaforma YouTube dove si potranno guardare film completi in italiano per tutti i gusti con un’ottima qualità audio-video e, soprattutto, completamente gratis, senza dover pagare nessun abbonamento.

Il panorama del mercato digitale dell’intrattenimento in Italia si arricchisce di una nuova proposta: Moviedome Italia è infatti un nuovo canale di cinema su YouTube dove guardare gratuitamente e legalmente solo film completi in italiano, con una qualità audio e video in alta definizione, da qualsiasi dispositivo. A poco tempo dal lancio, Moviedome Italia offre già, pronti alla visione, moltissimi film per tutti i gusti e con protagonisti grandi attori internazionali, con molti altri titoli che diventeranno disponibili con continui aggiornamenti settimanali.

Dai film di genere action, thriller, comedy e adventure contemporanei fino ad arrivare a intramontabili cult del passato, Moviedome Italia è il canale ideale da visitare in qualsiasi momento per tutti coloro che sono alla ricerca di puro intrattenimento. Tra i titoli già disponibili si segnalano la commedia Bastardi Insensibili con James Franco, Natalie Portman e Kate Mara, l’action Men of War con Dolph Lundrgren, la spy-story Spooks – il Bene supremo con Kit Harington, la commedia cult Il Vizietto con Ugo Tognazzi, il thriller Road to Paloma con Jason Momoa, il drama Picnic ad Hanging Rock di Peter Weir, l’action adventure Vlad L’Impalatore, e tanti altri ancora.

Per altre novità in uscita, vi segnaliamo Io sono l abisso disponibile su Sky e anche il thriller Holy Spider di Ali Abbasi, regista degli ultimi due episodi della serie tv di The Last of Us.

Moviedome IT è disponibile al link qui in basso o nel video di presentazione all'interno della news.