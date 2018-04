Mouse Guard: Wes Ball parla della sua visione del film, sarà alla regia?

Lo scorso luglio vi avevamo riportato che la 20th Century Fox si era assicurata i diritti di sfruttamento cinematografico della serie a fumetti, Mouse Guard, realizzata da David Petersen.

Alla sceneggiatura era stato fatto il nome di Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story) mentre alla produzione c’era Matt Reeves (The War – Il pianeta delle scimmie, The Batman) insieme a Ross Richie e Stephen Christy dei Boom! Studios. La 20th Century Fox, inoltre, stava corteggiando Wes Ball affinché prendesse in mano la regia del progetto.

ComingSoon ha intervistato in esclusiva il regista che ha così espresso qualche considerazione sul progetto e sulla sua idea di realizzazione: “Non per lanciare alcuna notizia e qualcos’altro, ma penso che probabilmente si tratterà del mio prossimo film. Dopo il mio ultimo film mi sono preso un periodo di pausa, sono andato in vacanza e ho iniziato a pensare al futuro; se tutto andrà secondo i piani lavorerò proprio su questo film. Potrebbe essere qualcosa di veramente speciale. Siamo ancora agli stadi iniziali, ovviamente, ma sarà un film gigantesco e pazzesco. Il mio prossimo film costerà probabilmente quanto i miei ultimi tre messi insieme. È folle, perché avrà deli effetti speciali veramente colossali. È una favola a fumetti veramente molto amata, molto simile a The Maze Runner – Il labirinto in un certo senso. Ci sono molte persone che amano questi libri.

“Un po’ come Elfquest, e al momento sono immerso nel processo di interpretazione. La mia mente sta tipo esplodendo adesso perché sta diventando un racconto fantasy straordinariamente epico. E avere tutti quei mezzi legati al franchise del Pianeta delle scimmie, avere il coinvolgimento della Weta Digital, lo renderà ancora più affascinante e interessante”.

In breve, In Mouse Guard, i topi hanno difficoltà a vivere in modo sicuro tra condizioni difficili e una serie di predatori. Cosi viene formata una squadra di guardie topi: più che semplici soldati, sono guide per i topi comuni.

Al momento non è noto quando avranno inizio le riprese – che saranno un misto di live-action e CGI – né quando uscirà in sala il film.