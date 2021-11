Moulin Rouge, Baz Luhrmann ricorda: 'Senza Elton John non sarebbe esistito'

Sono passati 20 anni dall'uscita di Moulin Rouge, eppure il film di Baz Luhrmann non sembra aver perso il suo stato di cult: a ricordarlo è in primis proprio il regista di Romeo + Giulietta e Il Grande Gatsby, che però non dimentica neanche i meriti delle tante star coinvolte nel tentativo di convincere i produttori.

Mentre Moulin Rouge viene nominato su Twitter tra i migliori musical di sempre, infatti, Luhrmann ha ricordato in particolar modo l'impegno profuso da pezzi da novanta come Elton John, David Bowie e Paul McCartney: "Non conoscevo Elton John all'epoca. Voglio dire, siamo diventati amici e abbiamo scritto anche un po' di roba insieme. Gli chiesi aiuto e lui mi disse: 'Wow, è una grande idea. Vieni a Londra, incontriamoci'. Quindi volai a Londra, lui lesse lo script e disse: 'È fantastico, farò in modo che si faccia'. E mantenne la parola. Sarò sempre grato a Elton" sono state le sue parole.

Su McCartney e Bowie, invece: "Poi entro in gioco anche Paul McCartney. Cercai di raggiungere tutti gli artisti, una delle più grandi gioie di Moulin Rouge fu lavorare con alcuni dei miei idoli e diventare in alcuni casi loro grande amico. David Bowie era un idolo per me. Lo incontrai, gli spiegai l'idea e lui mi disse: 'Sai, ciò che stai facendo è decodificare le emozioni per gli spettatori. Quindi, da un decodificatore a un altro, ci sto'". Non solo Moulin Rouge, comunque: tornando ad oggi, ecco la nuova data d'uscita del biopic su Elvis firmato da Baz Luhrmann.