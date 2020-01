Motori ruggenti e un concerto a sorpresa nel teaser trailer di Fast & Furious 9

Lo sentite anche voi il rombo dei motori? Ai blocchi di partenza sono tutti pronti e in prima fila c'è Dominic Toretto che, come sempre, quando si tratta di una corsa in auto non si tira mai indietro. Ad una settimana dal primo trailer la Universal Pictures sa come far salire di giri, non solo i motori, ma anche l'hype dei suoi fan.

Il teaser trailer appena distribuito anticipa anche una gran bella sorpresa del franchise più veloce di tutti: in occasione del lancio del primo trailer di F9, la Universal ha organizzato anche un enorme concerto, che renderà il 31 gennaio una giornata da ricordare.

Per celebrare l'uscita di Fast & Furious 9, che coinciderà con i 10 anni e i rispettivi 10 film della saga (contando anche lo spin-off Hobbs & Shaw), potremo assistere all'evento intitolato The Road to F9 e, oltre al lancio del trailer, assisteremo anche ad una speciale esibizione dell cantante Ludacris e dei rapper Wiz Khalifa e Cardi B, che vedremo anche nella pellicola.

In una dimensione cinematografica dove anche i trailer sono diventati un evento imperdibile, non deve sorprenderci che il primo sguardo al film sia oggetto di un marketing così evidente: la casa produttrice ha persino creato il portale apposito thefastsaga, all'interno del quale sarà possibile acquistare i biglietti per il concerto e partecipare ad un concorso per vincerli!

All'interno troverete anche tutti i trailer dei precedenti capitoli, così da fare un vero e proprio viaggio all'interno del franchise.

A fronte di un evento così importante non poteva certo mancare un pensiero a Paul Walker, che insieme a Vin Diesel e Dwayne Johnson ha aiutato a rendere grande la saga.

F9 arriverà in Italia il 22 maggio: quanto resisterete prima di prenotare i biglietti?