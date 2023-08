Per qualche motivo Warner e DC pubblicheranno un cofanetto con Black Adam e The Flash

Per motivi che al momento non siamo in grado di spiegarvi, sembra che Warner Bros Discovery e DC Studios stiano preparando l'uscita di un cofanetto bundle che includerà due dei più grandi flop della storia del cinema di supereroi, ovvero Black Adam e The Flash.

Previsto per ottobre, il cofanetto includerà i cinecomix DC con Dwayne Johnson ed Ezra Miller, realizzati sotto la guida dei precedenti DC Films ma arrivati al cinema a ridosso della nascita dei DC Studios e l'annuncio della saga reboot DCU, uno dei tanti motivi che hanno disinnescato l'interesse del pubblico nei loro conforti nel giro di pochi giorni di programmazione nelle sale. È difficile capire perché Black Adam e The Flash dovrebbero fare bella figura insieme in un cofanetto da collezione, trattandosi appunto di due dei più grandi insuccessi della storia recente di Hollywood, ma il bundle è vero e arriverà in tempo per Natale...quindi preparatevi ad un regalo di Natale non richiesto!

Ricordiamo che né il Black Adam di Dwayne Johnson né il Flash di Ezra Miller dovrebbero far parte del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran (nonostante James Gunn abbia ampiamente promosso The Flash come 'il più grande cinecomix di tutti i tempi', uscita che sui social ancora costa caro al regista tra i suoi follower e i suoi haters), sebbene il regista di The Flash Andy Muschietti sia stato incaricato di dirigere Batman: The Brave and the Bold, vale a dire il reboot della saga di Batman che porterà il supereroe di Gotham nella continuity del DCU (e che quindi sarà totalmente slegato dal The Batman 2 con Robert Pattinson attualmente in produzione).

Nel frattempo, vi ricordiamo che gli ultimi due film DCEU attesi nei cinema prima del reboot del DCU sono Blue Beetle, in uscita dal 17 agosto, e Aquaman & The Lost Kingdom, atteso a dicembre.