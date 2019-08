Per qualche motivo Tobey Maguire è stato inserito digitalmente in Avengers: Endgame

L'estate, il caldo asfissiante, le sinapsi che funzionano ad intermittenza, le grandi opere pop come Avengers: Endgame e i video fan-made non sono elementi che vanno molto d'accordo fra loro, soprattutto perché se messi insieme possono dar vita a capolavori trash con Thanos messicano et similia.

A tal proposito, ecco spuntare su YouTube un video barra remake della scena clou del film dei fratelli Russo, l'epico scontro fra gli Avengers e l'esercito di Thanos per il destino dell'universo: nel filmato, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, il Peter Parker di Tobey Maguire arriva tramite uno dei portali di Dottor Strange e serve su un piatto d'argento il Guanto dell'Infinito a Captain Marvel.



In un altro filmato, Spider-Man corre al fianco degli Avengers e si strappa la camicia mostrando il celebre costume.

Dopo aver interpretato il supereroe in tre film, Maguire si è allontanato dal genere cine-comics che ha contribuito a plasmare agli inizi degli anni 2000. All'inizio di quest'anno, tuttavia, ha aperto ad un suo ritorno:

"La mia mentalità non è basata sul 'vorrei o non farei'. Farei qualsiasi cosa che possa interessarmi, che potrebbe o meno alle mie qualità come attore."

Per quanto riguarda i quattro film di Spider-Man che sono venuti dopo quelli che ha realizzato con Sam Raimi, Maguire ha ammesso di non averli visti tutti, ma ha sempre lodato il lavoro dei colleghi Andrew Garfield e Tom Holland.

"Non li ho visti tutti, ma ciò che ho visto mi è piaciuto molto. Mi piacciono molto entrambi gli attori. Penso che siano entrambi di grande talento. Li ho apprezzati e mi piacciono gli attori, mi piacciono le scelte."

Recentemente si è parlato di un film di Spider-Men con Holland, Garfield e Maguire, giocando sul sempre più florido accordo fra Marvel Studios e Sony per la questione dello sfruttamento dei diritti del personaggio.