Mothers' Instinct: in arrivo un nuovo thriller con Jessica Chastain e Anne Hathaway

Dopo la recente vittoria agli Oscar come Miglior Attrice Protagonista per Gli Occhi di Tammy Faye, Jessica Chastain torna sui nostri schermi al fianco di Anne Hathaway in un thriller psicologico intitolato Mothers' Instinct.

Il film sarà basato sul romanzo Derrière la Haine di Barbara Abel, e racconta la storia di Alice e Celine, due amiche e vicine che vivono una vita da sogno negli anni '60. Le donne hanno infatti dei mariti di successo e dei figli della stessa età, ma questa vita perfetta verrà spezzata da un tragico incidente, che farà nascere senso di colpa, sospetto e paranoia, mentre il legame tra le due verrà messo alla prova. In tutto ciò l'istinto materno di Alice e Celine verrà fuori, facendo emergere il loro lato più oscuro.

Mothers' Instinct sarà presentato dal celebre studio Neon, e prodotto dalle stesse Chastain e Hathaway tra gli altri. Proprio quest'ultima, recentemente apparsa nella serie TV WeCrashed, si prepara a tornare sul grande schermo a breve con Armageddon Time di James Gray, che avrà la sua premiere a Cannes. Con le attrici protagoniste di Mothers' Instinct, in cabina di produzione, ci sarà anche Kelly Carmichael con la Freckle Films banner.

Cosa ne pensate di questo nuovo thriller psicologico in arrivo?