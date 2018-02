Motherless Brooklyn : Willem Dafoe entra nel cast del film diretto da Edward Norton

Secondo quanto riportato da Variety, il candidato all'Oscarè entrato nel cast di, film che segnerà la seconda regia di

Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Jonathan Lethem. Norton, che tornerà dietro la macchina da presa a 18 anni di distanza dal suo esordio da regista con Tentazioni d’amore, è anche autore della sceneggiatura e ricoprirà anche il ruolo di produttore attraverso la sua Class 5 Films. William Migliore e Stuart Blumberg produrranno la pellicola con i MWM Studios di Gigi Pritzker e Rachel Shane.

Norton interpreterà anche il ruolo da protagonista, Lionel Essrog. Dafoe è stato candidato di recente agli Oscar per la sua interpretazione da non protagonista in The Florida Project.

Sinossi libro (via Amazon): Lionel Essrog, per tutti Testadipazzo, ha la tendenza a cacciarsi nei guai: la sindrome di Tourette lo rende un ribelle dalle frasi sconnesse, violento e pieno di imprevedibili tic. Senza genitori e senza pace, la sua esistenza è colorata da urla e pugni sferrati all’improvviso. La sua salvezza si chiama Frank Minna, un mafioso di poco conto a Brooklyn, che lo tira fuori dall’orfanotrofio e lo trasforma nel suo tirapiedi. Quando però Minna viene pugnalato e il suo corpo senza vita gettato in un cassonetto, Testadipazzo si mette sulle tracce dell’assassino per difendere il suo fragile mondo, ingabbiato dalla malattia ma assetato di giustizia. Un noir appassionante e commovente che consegna alla letteratura contemporanea un personaggio indimenticabile, esploratore dei bassifondi di New York con la stessa caotica determinazione con cui affronta il labirinto della propria mente.