Motherless Brooklyn: trailer e poster italiani per il film di e con Edward Norton

Scelto per aprire la Festa del Cinema di Roma, Motherless Brooklyn di e con Edward Norton si mostra al pubblico con un primo trailer e un primo poster ufficiali per il mercato italiano.

Come al solito, potete visionare entrambi in calce all'articolo.

Tratto dall'omonimo romanzo di Jonathan Lethem, il film racconta la storia del detective privato Lionel Essrog, affetto dalla sindrome di Tourette e impegnato nell'indagine dell'omicidio del suo mentore e amico Frank Minna. Per risolvere il mistero della sua morte, dovrà inoltrersi nei bassifondi della Brooklyn degli anni '50, tra corruzione, facoltosi salotti e jazz club, cercando di onorare la memoria del suo unico amico.

Nel cast troviamo anche Willem Dafoe e altri nomi d'eccezione, come Bruce Willis, Gugu Mbatha-Row, Alec Baldwin e Bobby Cannavale. Come detto il film sarà presentato da Edward Norton in persona alla Festa del Cinema di Roma, per poi arrivare in tutte le sale italiane dal prossimo 7 novembre. Norton, oltre a ricoprire il ruolo del protagonista, ha anche scritto, diretto e prodotto il film, la sua seconda opera da regista a ben diciannove anni dell'esordio con Tentazioni d'Amore.

Ricordiamo che il programma completo della Festa del Cinema di Roma 2019 sarà annunciato il 4 ottobre. Tra i presenti contiamo già Martin Scorsese con il suo nuovo film The Irishman.