Motherless Brooklyn: il personaggio di Gugu Mbatha-Raw diverso dalle altre donne nei noir

Il classico personaggio femminile nei film noir è la femme fatale. Tuttavia in Motherless Brooklyn il personaggio di Gugu Mbatha-Raw, Laura Rose, differisce da quello stampo tipico. Si comporta principalmente come una persona normale e quindi con caratteristiche diverse rispetto alla femme fatale. L'attrice ha parlato alla stampa del suo ruolo.

"Nel classico noir si ha la femme fatale. E penso che Laura sia molto più di questo, in un certo senso. Penso che sia una donna molto concreta, molto reale, anche se proviene dalla scena jazz di Harlem".

Laura Rose combatte per amore della sua gente. Come attivista, si oppone a rapporti politicamente corrotti che minacciano di buttare sé stessa e i suoi concittadini di Harlem fuori casa. I suoi sforzi e la valorosa alleanza con Lionel porteranno proprio al centro della narrazione.



Motherless Brooklyn - I segreti di una città è diretto da Edward Norton ed è stato presentato alla recente Festa del Cinema di Roma, come film d'apertura.

Il film racconta le vicende di Lionel Essrog, un detective privato affetto dalla sindrome di Tourette, si ritrova ad indagare sull'omicidio del suo amico e mentore Frank Minna. Essrog a quel punto s'insinua nei bassifondi di Brooklyn degli anni '50, in mezzo a corruzione, jazz club e facoltosi salotti, cercando di vendicare il suo amico.

Sono stati diffusi poco tempo fa il poster e il trailer del film. Sul set del film è accaduta anche una tragedia, visto che in un incidente è scomparso un vigile del fuoco.