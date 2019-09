Motherless Brooklyn di Edward Norton aprirà ufficialmente la Festa del Cinema di Roma 2019

Dopo l'annuncio dell'arrivo di The Irishman di Martin Scorsese alla Festa del Cinema di Roma 2019, ecco adesso le pagine ufficiali dell'evento capitolino hanno annunciato per la gioia dei cinefili che l'interessante Motherless Brookly scritto, diretto e interpretato da Edward Norton aprirà l'annuale rassegna cinematografica romana.

Lo ha rivelato via Facebook, riportando anche un messaggio dello stesso Norton, che sarà ospite della Festa il 18 ottobre, il giorno dopo l'apertura, per incontrare il pubblico e parlare della sua straordinaria carriera cinematografica. L'attore ha dichiarato: "Il cinema italiano ha avuto un impatto enorme sui miei gusti e le mie aspirazioni da cineasta e quindi aprire la Festa del Cinema di Roma con il mio film è la realizzazione di un desiderio. È davvero un grande onore e ne sono estremamente felice. E credo che, sebbene si tratti di un'epopea americana e di un noir ambientato a New York, il pubblico italiano sentirà immediatamente la risonanza dei temi nell'ambito del loro vissuto più recente".



Tratto dall'omonimo romanzo di Jonathan Lethem, Motherless Brooklyn racconto la storia del detective privato Lionel Essrog, affetto dalla sindrome di Tourette e che si ritrova a indagare sull'omicidio del mentore e amico Frank Minna. Si inoltrerà così nei bassifondi della Brooklyn degli anni '50, tra corruzione, facoltosi salotti e jazz club, cercando di onorare la memoria del suo unico amico.



Nel cast troviamo anche Willem Dafoe, Bruce Willis, Gugu Mbatha-Row, Alec Baldwin e Bobby Cannavale, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 7 novembre. Il programma completo della Festa del Cinema di Roma 2019 sarà invece annunciato il 4 ottobre.