Mother Russia, la famiglia di Anna Politkovskaya contro il biopic: 'E' impreciso'

La famosa giornalista Anna Politkovskaja, assassinata a Mosca nel 2006 dopo aver più volte denunciato nelle sue inchieste le irregolarità del governo Putin, sarà interpretata da Maxine Peake in Mother Russia, il biopic annunciato a maggio dello scorso anno.

Ma nelle ultime ore, la famiglia di Anna ha affermato come il film in uscita ispirato alla sua vita sia "grossolanamente impreciso" in una dichiarazione ufficiale inviata ai giornalisti. Nella dichiarazione, i familiari hanno dichiarato di essere "molto preoccupati" per la sceneggiatura preliminare del film, che a detta loro conterrebbe "imprecisioni significative" sulla vita, il lavoro e la famiglia della giornalista russa.

Nella dichiarazione, pubblicata dall'ex marito di Anna, Alexander Politkovsky e dai due figli Vera e Ilya, la famiglia dichiara di non aver contribuito alla produzione e di non aver dato ai produttori il permesso di usare i loro nomi nel film.

“Sebbene non si possa fare alcun commento riguardo al contenuto di qualsiasi versione finale pubblicata, la famiglia è molto preoccupata che la sceneggiatura preliminare così come divulgata sia sostanzialmente fittizia e contenga inesattezze significative sia rispetto ad Anna che alla sua famiglia, travisando il loro carattere, per certi aspetti rispetto alla loro demerito", si legge nella nota.

Il cast della pellicola include Ciarán Hinds (Belfast), Jason Isaacs (The Death of Stalin), Harry Lawtey (Industry), Ellie Bamber (Willow) e Naomi Battrick (The Postcard Killings). La star di House of the Dragon Emma d'Arcy ha abbandonato Mother Russia poco tempo fa.