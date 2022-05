Mother Land: Halle Berry protagonista del nuovo thriller horror di Alexandre Aja

Come riportato da Deadline, Lionsgate sarà al market del prossimo Festival di Cannes in cui proporrà tra i suoi prodotti in cerca di finanziamenti anche il thriller horror Mother Land, che vedrà protagonista il Premio Oscar Halle Berry. La pellicola vedrà alla regia Alexandre Aja, già dietro la macchina da presa di Le colline hanno gli occhi.

Mother Land racconta la storia di una madre e dei suoi figli gemelli che sono stati tormentati da uno spirito maligno per anni. Quando uno dei ragazzi si chiede se il male sia reale, il sacro legame della famiglia si rompe e si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

La pellicola è stata scritta da Kevin Coughlin e Ryan Grassby, mentre alla produzione troviamo la 21 Laps, già dietro il successo di Stranger Things su Netflix e di Arrival di Denis Villeneuve. Le riprese dovrebbero avere inizio il prossimo anno, con le vendite dei diritti internazionali attese per il prossimo Festival di Cannes. Il regista Aja sarà anche produttore esecutivo del film insieme a Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine, con loro anche Berry e Holly Jeter.

Recentemente, Halle Berry è apparsa in John Wick 3 e ha debuttato alla regia con Bruised, pellicola arrivata anche su Netflix. Attualmente il suo ultimo film in post-produzione è Mothership, previsto per l'arrivo su Netflix.

Erin Westerman, presidente di produzione della Lionsgate, ha detto: "Siamo molto entusiasti di lavorare di nuovo con Halle e Alex. Halle è una forza sullo schermo - è la persona perfetta per trasmettere il terrore psicologico di questa madre che cerca di proteggere la sua famiglia. E chi meglio di Alex per aumentare la tensione? I produttori della 21 Laps stanno per consegnare un thriller sofisticato che terrà alta la tensione del pubblico".