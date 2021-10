Mother/Android: ecco la data d'uscita del film con Chloe Grace Moretz

Mentre il trailer di The Batman arriva finalmente sui nostri schermi, il team creativo del film sull'uomo pipistrello è al lavoro su uno sci-fi intitolato Mother/Android. Adesso Hulu ha finalmente comunicato la data di uscita della pellicola.

Mother/Android ha un cast eccezionale, dove spicca la protagonista Chloë Grace Moretz. Ambientato in un futuro prossimo, il film segue le avventure di Georgia e del suo fidanzato Sam. I due dovranno infatti fuggire dal loro paese, coinvolto in una guerra inaspettata con l'intelligenza artificiale. A pochi giorni dall'arrivo del loro primo figlio, i giovani devono affrontare No Man's Land, una roccaforte della rivolta degli androidi, nella speranza di raggiungere la salvezza prima del parto.

Matt Reeves e il co-sceneggiatore Mattson Tomlin si ritrovano, in una storia ispirata alle vicende dei genitori di quest'ultimo, costretti a proteggere il proprio bambino nel corso della rivoluzione rumena. Il film arriverà sui nostri schermi il 17 Dicembre sulla piattaforma Hulu.

E non finisce qui, perché la piattaforma ci permette di dare un primo sguardo ad alcune scene attraverso delle foto recentemente pubblicate, in cui vediamo i protagonisti in fuga e non solo. Nel cast, oltre alla già citata Moretz, vedremo Algee Smith e Raúl Castillo. Tra i produttori della pellicola invece ci saranno Adam Kassan e Rafi Crohn.