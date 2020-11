Mother/Android: l'autore di The Batman termina il suo primo film

Mattson Tomlin è un nome che vedremo ripetere spesso tra non molto: si tratta dello sceneggiatore del prossimo The Batman, il film che rilancerà la figura del Cavaliere Oscuro alla Warner/DC per la regia di Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson. Tuttavia, in questi giorni ha concluso le riprese del suo esorio alla regia: Mother/Android.

La pellicola in questione è un thriller fantascientifico che vede come protagonista Chloe Grace Moretz e come produttore lo stesso Reeves. Ad annunciare la fine delle riprese è stato lo stesso Tomlin condividendo anche un'inquietante immagine a tinte rosse della pellicola. La trama del film segue la Moretz nei panni di Georgia, una donna che cerca di scappare dal proprio paese in seguito alla guerra contro un'intelligenza artificiale nella Terra di Nessuno, tutto questo mentre lei e il suo ragazzo stanno aspettando la nascita del loro primo figlio.

Secondo l'annuncio originario, la trama del film sarebbe vagamente ispirata all'esperienza di vita dello stesso Tomlin. Il film sarebbe la versione fantascientifica della storia dei suoi genitori che faticarono per salvarlo dai pericolo della rivoluzione rumena. "Mother/Android è una storia profondamente personale che racconta dei sacrifici che furono fatti per farmi arrivare in questo mondo. Sono emozionatissimo all'idea di lavorare con Miramax e con il mio amico Matt Reeves e raccontare una storia che parla della forza dell'umanità anche nei periodi più bui".

Intanto le riprese di The Batman stanno continuando nonostante il COVID-19 e proseguiranno fino a febbraio 2021 in seguito allo stop della produzione di qualche mese fa. Ricordiamo che i dettagli della trama di The Batman sono tenuti nascosti, anche se è stato confermato che il film farà parte di un franchise a sé stante e sarà ambientato nell'universo denominato New Earth, nel quale Bruce Wayne è impegnato nel suo secondo anno come protettore di Gotham City.