Mother/Android: arriva il trailer del film con Chloë Grace Moretz

Abbiamo recentemente scoperto la data d'uscita di Mother/Android, lo sci-fi con Chloë Grace Moretz, quando arriva finalmente un trailer. Il film è stato scritto e diretto da Mattson Tomlin, che debutta alla regia dopo aver scritto racconti distopici come il romanzo Little Fish e Project Power, film targato Netflix.

La pellicola è ambientata nel prossimo futuro, e segue Georgia e Sam, il suo ragazzo, mentre fuggono dal loro Paese, in guerra con l'intelligenza artificiale. I due scappano e affrontano la roccaforte degli androidi, No Man's Land, il tutto mentre Georgia aspetta il loro primo figlio.

Accanto a Tomlin anche il team creativo di Batman lavorerà a Mother/Android, compreso lo stesso Matt Reeves. Nel cast, invece, oltre a Moretz ci saranno anche Algee Smith e Raúl Castillo. Lo scorso anno, Tomlin ha parlato a The Hollywood Reporter del percorso che lo ha portato fino a qui. "Quando frequenti una scuola di cinema, hai questi eroi. E dici una cosa come 'Oh, voglio girare i film come fa David Fincher. Voglio fare film come Paul Thomas Anderson, o Ava DuVernay.' Hai quei miti. E poi arriva il momento in cui ti rendi conto che seguendo pedissequamente il loro percorso, quello che farai sarà copiarli e in questo modo non verrà fuori una grande arte, perché non è reale. Quelle persone sono così brave perché sanno come usare la propria voce" ha detto Tomlin. Il regista ha poi aggiunto che la sua fortuna è stata iniziare dalla scrittura e non dalla regia, per poter arrivare a raggiungere un'identità tale che fa si che le sue sceneggiature, anche di generi molto diversi, siano riconoscibili come sue soltanto.

Adesso, nell'attesa dell'arrivo di Mother/Android, previsto per il 17 Dicembre su Hulu, potete godervi il trailer in cima all'articolo!