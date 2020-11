Mosul, nel trailer del film Netflix prodotto dai fratelli Russo è guerra aperta all'ISIS

Netflix ha pubblicato online il primo trailer ufficiale dell'annunciato Mosul, nuovo war movie originale della piattaforma (in realtà comprato da terzi) e prodotto dai blasonati fratelli Russo di Avengers: Endgame, che dopo l'applauditissimo Tyler Rake tornano a collaborare con il servizio streaming per un nuovo progetto.

Gli scenari polverosi e disastrati che possiamo ammirare nel filmato in basso rimandano direttamente al Medio Oriente e alla guerra aperta tra i poliziotti iraqueni - guardie scelte - e lo Stato Islamico, che recentemente è anche tornato all'attacco con diversi attentati in Europa, tra Francia e Austria.



Il film è interpretato da Adam Bessa (Tyler Rake) nei panni di un giovane poliziotto che si unisce all'unità di polizia dopo che questi gli salvano la vita durante uno scontro a fuoco. Suhail Dabbach (The Hurt Locker, Whiskey Tango Foxtrot) interpreta Jasem, il leader del gruppo. Il film è ispirato da un articolo del New Yorker intitolato "The Desperate Battle to Destroy ISIS" scritto da Luke Mogelson e pubblicato nel gennaio 2017.

Nonostante il recente accordo con Apple per il loro nuovo film Cherry con protagonista Tom Holland, i fratelli Russo continuano a lavorare con Netflix su diversi progetti, incluso il sequel di Tyler Rake con Chris Hemsworth e una serie tv su Magic: The Gathering.



