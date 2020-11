Mosul, da oggi su Netflix il nuovo war-movie prodotto dai fratelli Russo

Da oggi su Netflix è disponibile il nuovo film della casa di produzione dei fratelli Anthony e Joe Russo, AGBO. Mosul è un war-movie ispirato a dei fatti realmente accaduti e ambientato nel tormentato Medio Oriente, come molti altri film di guerra di stampo hollywoodiano che sono nati negli ultimi decenni, da American Sniper a Lone Survivor.

Mosul è ambientato nel 2017 nell'omonima cittadina irachena, cuore del vecchio impero babilonese e a poca distanza dagli antichi resti di Ninive, che vennero distrutti dall'ISIS nel 2006.

La trama del film racconta un periodo nel quale il conflitto sembra perdere clamore mediatico a livello internazionale ma che in realtà si dimostra purtroppo molto vivo sul territorio.



Mosul è avvelenata dalla presenza dei terroristi dell'ISIS e occorre che sia liberata. Per compiere questa difficile missione viene incaricata una squadra speciale del luogo che affronterà senza pietà i membri dell'ISIS, decisi ad annientarli e sconfiggerli.

Un classico film di guerra che appassionerà gli amanti del genere e che incuriosirà anche quegli spettatori poco avvezzi a film di questo tipo. Mosul è stato girato completamente in lingua araba, diretto da Matthew Michael Carnahan, all'esordio dietro la macchina da presa.

Il cast è composto da Hayat Kamille, Thaer Al-Shayei, Waleed Elgadi e Anouar H. Smaine.



Su Netflix trovate anche Tyler Rake dei fratelli Russo, con protagonista Chris Hemsworth. Inoltre potreste recuperare la nostra recensione di Avengers: Endgame, diretto proprio dai Russo nel 2019.