Il mostro dei mari: il trailer Netflix del film d'animazione piratesca con Karl Urban

Immaginate il ritmo al cardiopalma dei primi Pirati dei Caraibi e inseritelo nel nuovo film d'animazione firmato Netflix e ambientato in un mondo di pirati, galeoni e mostri marini. Poi chiamate al doppiaggio attori del calibro di Karl Urban, Jared Harris e Dan Stevens. Otterrete Il mostro dei mari, che mostra il suo trailer alla Geeked Week!

Basterebbero solo i doppiatori de Il mostro dei mari ad accrescere l’hype per questo nuovissimo film Netflix in arrivo dall’8 luglio sulla piattaforma streaming. Una produzione che può contare sulle voci di interpreti d’eccellenza, dal protagonista di The Boys 3 al grande antagonista del secondo Sherlock Holmes di Guy Ritchie. Ci sono tutti gli ingredienti per creare uno spettacolo volto a intrattenere non solo i più giovani, cui si aggiungono le animazioni dei creatori di Moana.

Non è un caso che Netflix l’abbia scelto come primo annuncio per la sua seconda giornata della Geeked Week in corso, evento che ci sta regalando e continuerà a regalarci nei giorni prossimi trailer su trailer e un annuncio dopo l’altro. Avevamo già visto un primo trailer de Il mostro dei mari, ma questo secondo li batte tutti.

In merito alla trama, recita la sinossi ufficiale: "In un'era in cui i mari sono abitati da terrificanti bestie, i cacciatori di mostri vengono celebrati come degli eroi, e nessuno di loro era più amato del grande Jacob Holland. Ma quando la giovane Maisie Brumble riesce a nascondersi nella sua nave e a partire con la ciurma all'avventura con la ciurma, Jacob si ritrova a dover badare a un inaspettato alleato. Insieme intraprenderanno un epico viaggio in territori inesplorati e faranno la storia".