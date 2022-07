Il mostro dei mari: la nuova perla Netflix tra Moby Dick, King Kong e Pirati dei Caraibi

Come promesso dal trailer de Il mostro dei mari, da oggi su Netflix arriva il nuovo film d'animazione prodotto dalla Netflix Animation e diretto dal veterano Chris Williams, qui all'esordio alla regia.

Tra Pirati dei Caraibi, le lezioni di King Kong e Moby Dick, la storia Il mostro dei mari è ambientata in un’epoca in cui creature terrificanti solcano i mari, con i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi: il grande Jacob Holland tra tutti questi eroi è il più osannato e famoso, ma quando la giovane Maisie Brumble s’imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l’uomo trova a sorpresa un’alleata e insieme i due saranno uniti dalle circostanze un viaggio epico nelle acque inesplorate governate dalla Furia Rossa, il più pericolo e famigerato dei mostri dei mari.

Chris Williams, già co-regista di Oceania, Big Hero 6 e Bolt: un eroe a quattro zampe per la Disney ma veterano dell'animazione hollywoodiana fin dai tempi di Mulan, per il quale realizzò gli storyboard, dirige un'opera nella quale la cosa più impressionante in assoluto è il rapporto di scala tra i giganteschi mostri marini e tutto il resto che li circonda, dalle navi che le inseguono alle alture, dai porti alle guglie della capitale del regno, dagli uomini duri col cuore d'oro alle bambine minuscoli ma dalla voce potentissima. Merito anche delle gran lavoro della Sony Pictures Imageworks (che ha già contribuito ai film distribuiti da Netflix I Mitchell contro le macchine, Over the Moon e Vivo), le cui animazioni, dai modelli delle navi ai characters umani, passando tanto per i panorami quanto per i palazzi (brilla la Capitale del Regno, una sorta di Venezia in stile Versailles), molto spesso tolgono il fiato.

La versione italiana del film, il cui cast originale include Karl Urban, Jared Harris e Dan Stevens, è impreziosita dal doppiaggio di Diego Abatantuono, che presta la voce al Capitano Crow e Claudio Santamaria, che interpreta il coraggioso cacciatore di mostri Jacob Holland; cameo vocale anche per Giulia Stabile, ballerina e vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, che qui presta la voce alla giovane Vedetta dell'Inevitabile, la nave da caccia al centro della storia.

