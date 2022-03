Il mostro dei mari: Netflix svela trailer e data d'uscita del nuovo film animato originale

Pochi istanti fa il servizio di streaming on demand Netflix ha rilasciato il teaser trailer de Il mostro dei mari, nuovo film d’animazione originale ed esclusivo che debutterà quest'estate in tutti i Paesi in cui la piattaforma è attiva.

Con la regia del premio Oscar Chris Williams, regista di Oceania, Big Hero 6 e Bolt: un eroe a quattro zampe, il film di Netflix Il mostro dei mari condurrà lo spettatore ai confini del mondo, là dove ha inizio la vera avventura.

La storia è ambientata in un’epoca in cui creature terrificanti solcano i mari e i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi: il grande Jacob Holland è di certo il più osannato fra loro, ma quando la giovane Maisie Brumble s’imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l’uomo trova una sorprendente alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate e vivranno un'avventura che li farà entrare nella storia.

Il mostro dei mari uscirà su Netflix dall'8 luglio prossimo: potete ammirare il trailer ufficiale all'interno dell'articolo. Per altri approfondimenti sul mondo di Netflix, che è uscita un po' con le ossa rotte dagli Oscar 2022 dove a trionfare è stato Apple TV+ con Coda, vi segnaliamo che in queste ore sono terminate le riprese di The Killer, il nuovo thriller di David Fincher in arrivo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

Quale film Netflix attendete di più quest'anno? Ditecelo nei commenti.