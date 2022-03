Il mostro dei mari: Karl Urban, Jared Harris e Dan Stevens tra i doppiatori del film

Qualche ora fa abbiamo potuto vedere il primo trailer de Il Mare dei Mostri, il nuovo film d'animazione Netflix, ma le avete riconosciute quelle voci? Alcune appartengono a Karl Urban, Jared Harris e Dan Stevens. Scopriamo insieme le altre.

È passato diverso tempo da quando Netflix ha annunciato un nuovo film d'animazione dal filmmaker di Big Hero Hero 6 Chris Williams, sceneggiatore e regista della pellicola, e dal 2018 a oggi non avevamo avuto molte informazioni in merito.

Eppure tutto è cambiato qualche ora fa, con l'arrivo di un primo trailer de Il Mare dei Mostri, che ci ha anche rivelato quando potremo vedere il film sulla piattaforma streaming (dall'8 luglio).

Ma non solo, perché nel frattempo sono stati svelati anche i membri del cast vocale de Il Mare dei Mostri, e tra i doppiatori ritroviamo diversi volti noti: l'attore di The boys Karl Urban, la star di Chernobyl Jared Harris, l'attore di Downton Abbey Dan Stevens, ma anche Zaris-Angel Hator (The Power), Marianne Jean-Baptiste (Senza Traccia) e Kathy Burke (La Talpa).

Come recita la sinossi ufficiale: "In un'era in cui i mari sono abitati da terrificanti bestie, i cacciatori di mostri vengono celebrati come degli eroi, e nessuno di loro era più amato del grande Jacob Holland. Ma quando la giovane Maisie Brumble riesce a nascondersi nella sua nave e a partire con la ciurma all'avventura con la ciurma, Jacob si ritrova a dover badare a un inaspettato alleato. Insieme intraprenderanno un epico viaggio in territori inesplorati e faranno la storia".