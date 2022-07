Il Mostro dei Mari, la nostra intervista a Claudio Santamaria: 'È un film inclusivo'

Anche in Italia Il Mostro dei Mari può vantare un cast di doppiatori davvero niente male: se nella versione originale del film Netflix troviamo la voce della star di The Boys Karl Urban, ad esempio, nel nostro Paese possiamo comunque goderci la performance di un indiscusso talento come Claudio Santamaria nel ruolo, appunto, di Jacob Holland.

Proprio l'attore di Lo Chiamavano Jeeg Robot è stato protagonista in queste ore di una chiacchierata con noi di Everyeye: durante l'intervista sono stati toccati più temi inerenti al film che ha conquistato la top 10 di Netflix nel giro di poche ore, tra cui anche quello, parecchio sentito, di quell'inclusività tanto cara a molte produzioni della piattaforma streaming.

Per la regia di Chris Williams, Il Mostro dei Mari ci racconta la storia del già citato Jacob Holland, cacciatore di mostri marini le cui gesta sono ormai entrate nella leggenda: la vita del nostro, però, viene sconvolta dall'arrivo di Maisie Brumble, un'orfana che, una volta imbarcatasi sulla nave di Holland, riesce a stringere amicizia con la più pericolosa tra le creature marine, la Rossa.

E voi, avete già visto il film con Claudio Santamaria e Diego Abatantuono? Pensate che meriti il successo ottenuto nel giro di così poco tempo? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, nel caso in cui abbiate bisogno di farvi un'idea sul film, trovate il trailer de Il Mostro dei Mari.