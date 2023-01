Il mostro dei mari come Mercoledì: Netflix farà sequel e nuovo fantasy con Chris Williams

Il mostro dei mari è stato uno dei maggiori successi di Netflix nel 2022, e a poche ore dalla conferma della seconda stagione di Mercoledì la piattaforma di streaming on demand ha ufficializzato anche il sequel del film animato dell'ex animatore Disney Chris Williams.

L'autore, che ha trascorso 25 anni della sua carriera alla Disney Animation, vincendo un Oscar per Big Hero 6 e guadagnandosi una nomination per Oceania, ha confermato in un'intervista con The Hollywood Reporter di essere ufficialmente a lavoro sul sequel de Il mostro dei mari, che uscirà nuovamente in esclusiva su Netflix. Ma non finisce qui, perché Williams ha anticipato anche l'arrivo di un nuovo film d'animazione completamente originale - e sempre in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand.

Per ora non ci sono informazioni aggiuntive su Il mostro dei mari 2, ma a proposito del nuovo titolo originale l'autore ha dichiarato: "Ho presentato l'idea per una storia fantasy originale, molto simile a Il mostro dei mari perché anche in questo caso si tratta di creare un mondo totalmente nuovo. Pensate ad un incrocio tra Il Signore degli Anelli, Il trono di spade e La storia fantastica, un mondo enorme con molteplici eventi che accadono al di fuori della storia che viene raccontata."

Il mostro dei mari è diventato il film d'animazione più visto nella storia di Netflix, un'impresa non da poco considerando che questo è stato l'anno in cui la piattaforma ha sfornato Pinocchio di Guillermo del Toro e Wendell & Wild di Henry Selick.

