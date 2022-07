Il Mostro dei Mari, Chris Williams sul perché ha lasciato Disney: 'Volevo nuove sfide'

Chris Williams è di nuovo il regista dietro un grande successo d'animazione con Il Mostro dei Mari targato Netflix. Ma perché qualcuno che ha lavorato per 25 anni nella stessa compagnia ha deciso di lasciarla? Ce lo spiega in una nuova intervista.

Bolt, Oceania, Big Hero 6 sono solo alcuni dei grandi titoli d'animazione Disney che portano la firma di Chris Williams, ma il regista de Il Mostro dei Mari adesso ha voluto prendere una strada diversa con il suo passaggio a Netflix, e ne spiega le motivazioni.

"Sono stato fortunato a lavorare per Disney per quasi 25 anni, e ho lavorato a film di cui sono davvero orgoglioso, ma c'era un genere che volevo davvero iniziare ad esplorare che era un tantino al di fuori di ciò che Disney avrebbe fatto" racconta ai microfoni di Collider "E questa voglia ha coinciso con un momento della mia vita in cui mi sono ritrovato a fare il punto della situazione e dirmi che avevo già passato metà della mia vita in quella compagnia. Perciò se fossi rimasto, sarei rimasto per sempre. Il che non è una cosa cattiva, assolutamente, ma volevo che fosse una mia scelta".

"Quando inizia da Disney arrivai dal Canada, mi misi subito con la testa bassa a lavorare e basta. Volevo vedere cos'altro si celasse al di fuori" continua ancora Williams "Così ho incontrato vari studi, e in quel frangente ho capito che volevo osare di più. Mi stavo adagiando troppo alla Disney, mi trattavano benissimo e mi trovavo bene, ma bramavo il cambiamento. Volevo nuove sfide come artista, e gettarmi in una situazione del tutto diversa".

E conclude: "Netflix, in un certo senso, è l'antitesi di Disney, l'eterna compagnia che esiste da sempre, e quando arrivi diventi uno di coloro che si prende cura e tramanda la sua eredità. Ma Netflix è nuovo di zecca, e non si è ancora formato pienamente. E qualcosa di questo aspetto mi ha pensare che fosse proprio il cambiamento che cercavo".

E ora ne potete vedere i frutti proprio su Netflix. Voi avete già visto il suo ultimo film? Che ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Noi vi lasciamo con la nostra recensione de Il Mostro dei Mari.