Il mostro della laguna nera: Greg Nicotero vuole dirigere il remake con Robert Rodriguez

Grazie al successo ottenuto da L'uomo invisibile di Leigh Whannell, alla Universal stanno mettendo in cantiere parecchi altri progetti e reboot per quanto riguarda l'universo dei mostri, con film chiaramente a budget ridotto per avere maggiori opportunità di riuscita al box-office e poter osare di più in termini narrativi. Ora spunta una novità...

Lo showrunner della serie horror Creepshow, Greg Nicotero, ha parlato con Robert Rodriguez della possibilità di dirigere insieme in futuro un remake de Il mostro della laguna nera, lo stesso cult horror cui si è ispirato Guillermo del Toro per il suo film vincitore del Premio Oscar The Shape of Water - La forma dell'acqua.

"Credo che per quel che riguarda le creature, i mostri ragazzino, Il mostro della laguna nera sia la quintessenza del monster movie. Penso che Robert Rodriguez ed io ne parliamo spesso come a dire: 'Hey amico, penso dovremmo co-dirigere Il mostro della laguna nera', perché abbiamo entrambi gusti identici. Amiamo Lo squalo, amiamo La cosa, adoriamo 1997: fuga da New York e Blade Runner. Giochiamo spesso con l'idea di rifare Il mostro della laguna nera, e so che stanno cercando di rifarlo da sempre, ma per me è proprio la quintessenza dei film di mostri della Universal".

Nicotero ha quindi aggiunto: "Sono sempre molto curioso anche perché credo che uno dei motivi per cui The Walkind Dead è diventato lo show che conosciamo è perché Frank Darabont si è immerso in quell'universo in modo rispettoso. Lui adorava La notte dei morti viventi e voleva omaggiare l'universo di Romero. Ricordo di aver parlato con Frank anni prima di Walking Dead e di avergli detto: 'Adorerei rivisitare quell'universo perché adoro l'idea di una storia di sopravvivenza ambientata in quel mondo'".

A differenza di altri celebri mostri che negli anni hanno avuto i loro remake come Dracula e La mummia, Il mostro della laguna nera non ha avuto altrettanta fortuna: "Tutti questi remake devono avere rispetto e passione per il genere. Non basta fare un film e metterci il titolo sopra perché ognuno ha un approccio diverso ma devi avere rispetto per il materiale originale e questo è una delle cose che mi guida. Penso sia l'ingrediente chiave essenziale nel successo di un reboot, avere rispetto per quel mondo".

A proposito di remake, proprio Rodriguez doveva arrivare con il remake di 1997: fuga da New York prodotto dallo stesso John Carpenter ma ha abbandonato il progetto tempo fa; dopodiché si metterà al lavoro su The Book of Boba Fett, nuova serie Disney+ e spin-off di The Mandalorian.