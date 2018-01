Mostri e distruzione nel nuovo spot esteso di Pacific Rim - La Rivolta

In data odierna è stato pubblicato un nuovo spot televisivo di, sequel del film diretto da, che mostra le nuove creature che Jake e compagni dovranno affrontare per proteggere il mondo dalla distruzione.

A vestire i panni del protagonista ci sarà il giovane John Boyega, ben noto ai fan per il ruolo di Finn in Star Wars: Il Risveglio della Forza e Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Questa la sinossi ufficiale della pellicola, diretta dal regista Steven S. DeKnight:

Jake Pentecost (Boyega) era un promettente pilota di Jaeger il cui leggendario padre si sacrificò per assicurare all'umanità la vittoria contro il mostruoso “Kaiju.” Jake da quel momento ha abbandonato i suoi allenamenti e si è invischiato con la criminalità. Ma quando un'altra terribile minaccia sta per mettere in ginocchio il mondo, gli viene data un'altra possibilità per percorrere lo stesso cammino glorioso del padre. A chiamarlo all'azione, la sorella, Mako Mori (Rinko Kikuchi) che è al comando di una nuova generazione di coraggiosi piloti cresciuta all'ombra della guerra. Mentre cercano di vendicare i caduti, la speranza è di riunire una rivolta globale contro le forze che minacciano la sopravvivenza dell'umanità.

Jake sarà nella stessa squadra del pilota rivale Lambert (Scott Eastwood) e della quindicenne hacker di Jaeger, Amara (Cailee Spaeny): diventeranno la sua unica famiglia. Tutti insieme diventeranno la forza di difesa più potente che la Terra abbia mai visto e ci porteranno al centro di una spettacolare ed esaltante nuova avventura.

Nel cast di Pacific Rim Uprising ci sono anche: Jing Tian, Burn Gorman, Adria Arjona e Charlie Day. L'uscita del film nelle sale americane è prevista per il 23 marzo 2018.