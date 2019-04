Mostrati in anteprima al WonderCon i trailer di Joker, Birds of Prey e Wonder Woman 1984

Dopo il rilascio del primo poster ufficiale di Joker e in attesa del trailer che arriverà nella giornata di oggi, vi riportiamo che durante il WonderCon 2019 il Worlds of DC è stato alquanto presente.

La manifestazione infatti è stata il trampolino di lancio dei prossimi prodotti Warner Bros., con spezzoni di Joker, Birds of Prey e Wonder Woman 1984 mostrati in anteprima ai membri della stampa presenti.

Il filmato di Birds of Prey, che probabilmente non arriverà online molto presto, si apre con Margot Robbie che afferma: "Il 7 febbraio 2020 arriveranno le Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn). Adoro i titoli lunghi! E il bello è che sarà una gang di ragazze!"

L'attrice rivela che Harley inizialmente non farà parte delle Birds of Prey, mentre il suo viso lascia spazio a filmati dietro le quinte con gli attori che stanno filmando una scena piena di esplosioni. Alla fine, le protagoniste donne si avvicinano alla camera in modo simile a come facevano i Guardiani della Galassia nel loro primo trailer. Il filmato non rivela troppo del film in sé, ma suggerisce il tipo di energia che Birds of Prey vorrà trasmettere. Ricordiamo che le riprese del film sono ancora in corso, dunque è lecito aspettarsi molte sorprese nelle prossime settimane.

Nel filmato di Wonder Woman 1984, leggermente più succoso, si può invece vedere la protagonista atterrare al centro di una strada. "Diana è al massimo del suo potere", dice la regista di Patty Jenkins, mentre Wonder Woman e Steve Trevor camminano davanti al Monumento a Washington. C'è uno schiocco di frusta, una scena di combattimento in un centro commerciale e poi l'apparizione di Cheetah. Il filmato termina con uno scatto di Wonder Woman che percorre una strada a velocità super.

Vi ricordiamo che, a differenza di Birds of Prey, per Wonder Woman 1984 le riprese principali sono già completate ed è attualmente in post-produzione, anche se sarà il film con Margot Robbie ad arrivare prima nei cinema di tutto il mondo: le due opere usciranno rispettivamente a febbraio 2020 e a giugno 2020.

Per quanto riguarda l'opera diretta da Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix, invece, durante la manifestazione è stato mostrato il trailer in anteprima, quindi se non volete aspettare di vederlo comparire online nelle prossime ore leggete qui sotto la descrizione del filmato:

Nel filmato, Arthur parla con un assistente sociale che vuole aiutarlo. Cammina da solo per le strade. "Mia madre mi dice sempre di sorridere e fare una faccia felice", spiega. "Mi ha detto che avevo uno scopo." Lavora per le strade con un segnale, giocandoci e cercando di diffondere la gioia in un costume da clown. Gli viene rubato. Quando insegue i rapinatori, questi lo colpiscono con il segnale e lo percuotono in un vicolo. Viene visto ballare con Zazie Beets, sostenendo che il mondo sta diventando pazzo. Bryan Tyree Henry è un infermiere, sembra scettico nei suoi confronti.

Poi Arthur viene visto allo specchio con il volto coperto col trucco da clown, modifica le labbra per trasformarle in un sorriso, quindi lo vediamo a bordo di un treno nel suo costume, lancia una risata raccapricciante e viene picchiato da uomini in giacca e cravatta. "Gotham ha perso la sua strada", dice Thomas Wayne in televisione. "Che tipo di vigliacco farebbe qualcosa del genere a sangue freddo?". Arthur cede alla pazzia, mentre viene rivelato che Robert De Niro interpreta il ruolo di un attore.

Alla fine il Joker si rende conto che la sua vita non è una tragedia, ma una commedia. Lo vediamo camminare per strada con dei fiori fra le mani. Un'ultima inquadratura enfatizza la sua figura, finalmente abbellita dal costume. Balla su delle scale e poi cala il sipario. Appare la scritta: "Ottobre".

Se avete letto la descrizione e siete ancora più elettrizzati di prima, il consiglio è di restare sintonizzati: come detto il filmato arriverà online nelle prossime ore, e noi saremo pronti a mostrarvelo sui nostri canali.