Mostrate le prime scene di Top Gun: Maverik al CineEurope

Pochi minuti fa gli espositori europei presenti al CineEurope sono stati i primi a dare una sbirciatina all'attesissimo Top Gun: Maverick, che Paramount e Skydance si prepara a portare nei cinema di tutto il mondo nell'estate 2020.

Possiamo infatti confermarvi che durante l'evento è stata mostrata in anteprima una clip esclusiva di due minuti di riprese, anche se al momento della stesura di questo articolo non è ancora chiaro se si è trattato di un trailer o di una scena integrale.

L'aspettative e l'eccitazione hanno riempito il palco alla chiusura della presentazione CineEurope di Paramount questo pomeriggio, quando Mark Viane, Presidente della International Theatrical Distribution e Mary Daily, Co-Presidente del Worldwide Marketing and Distribution, ha offerto ai presenti la breve anticipazione. I partecipanti si sono detti "spazzati via" dalle incredibili immagini mostrate, categoricamente a porte chiuse e con addetti alla sicurezza presenti per scongiurare l'uso di telecamere o altro.

Al momento non è stata ancora diffusa la descrizione del filmato, quindi se siete curiosi vi invitiamo a rimanere sintonizzati.

Il film, che Daily dal palco ha definito "incentrato sulla competizione, che parla di famiglia, amicizia, sacrificio, coraggio, romanticismo e avventura", sarà il sequel diretto della mega-hit del 1986, con Tom Cruise che riprende il suo ruolo eponimo di asso volante. Insieme a lui tornerà anche Val Kilmer, con Jennifer Connelly, Miles Teller, Ed Harris e Jon Hamm fra le new entry. L'uscita, lo ricordiamo, è fissata per il 26 giugno del prossimo anno.

