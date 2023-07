Mostra di Venezia, Challengers di Luca Guadagnino aprirà l'edizione 2023

La Biennale di Venezia ha annunciato che Challengers di Luca Guadagnino sarà il film che aprirà l'edizione numero 80 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. Il film sarà presentato in anteprima mondiale mercoledì 30 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema.

Diretto da Luca Guadagnino, scritto da Justin Kuritzkes e prodotto da Amy Pascal, Luca Guadagnino, Zendaya e Rachel O'Connor, Challengers è interpretato da Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist. Il film sarà distribuito negli Stati Uniti da Metro Goldwyn Mayer Pictures/Amazon Studios e nel resto del mondo da Warner Bros. Pictures. Zendaya si è allenata tre mesi per imparare a giocare a tennis, un dettaglio fondamentale per il suo ruolo nel film.

"Sono molto emozionato di presentare al pubblico della Mostra di Venezia il mio nuovo film Challengers. È una storia moderna e potente, soffusa dall’energia della giovinezza, dell’amore e del potere del sé. Zendaya, Josh e Mike sono completamente originali e nuovi nel portare sullo schermo un’aura che non si è mai vista nelle loro interpretazioni. Non vedo l’ora che il pubblico del Lido balli sulle note della colonna sonora di Trent e Atticus nella notte di apertura dell’Ottantesima Edizione della Mostra. Per me come cineasta aprire il festival è un sogno che si realizza, e sono profondamente grato ad Alberto e all’intera famiglia della Biennale di Venezia per questo riconoscimento a Challengers” ha dichiarato il regista Luca Guadagnino.

Le parole di Alberto Barbera, direttore della Mostra:"Luca Guadagnino è tra i pochi registi italiani abituato da sempre a lavorare con attrici e attori sia italiani che stranieri, riuscendo ogni volta a ottenere il massimo risultato da ciascuno di essi. Anche quando gioca fuori casa, come nel caso di Challengers. Senza porre limiti alla propria energia creativa, Guadagnino affronta qui con leggerezza e spavalderia sportiva temi come l’amore, l’amicizia e la rivalità maschile, dando vita a uno spettacolo trascinante ed emozionante, intriso di ironia, sensualità e piacevolezza. Cinema allo stato puro".

Non perdetevi il trailer di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino.