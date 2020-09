Mostra del Cinema di Venezia: un attacco hacker mette in crisi la biglietteria

Oltre ai problemi relativi alla pandemia, la Mostra di Arte Cinema di Venezia 2020 ha dovuto affrontare anche un attacco hacker, motivo per cui è stato impossibile acquistare i biglietti per un certo periodo.

"Pare che il sito sia stato oggetto di un attacco di hacker!", ha dichiarato il direttore del festival Alberto Barbera su Instagram. A far notare il problema erano stati degli utenti sul social, affermando che non era possibile accedere alle prevendite.

La vendita dei biglietti è stata aperta il 21 agosto e l'attacco ha costituito un bel problema visto che il sito della Mostra rappresenta l'unico modo per garantirsi un posto quest'anno. A causa delle normative legate al distanziamento non è infatti consentito l'acquisto in biglietteria.

Difficile capire il motivo dietro ad un simile comportamento da parte degli hacker: forse sostengono che l'edizione 2020 debba essere rimandata? Lo stesso Barbera aveva scritto: "Si poteva non fare la Mostra? Sì. Si doveva evitare di farla? Forse sì... Per noi, la risposta giusta è: non si poteva non farla. Fra tre giorni si parte. Seguiteci con affetto e sosteneteci con generosità. Fa bene far bene al cinema".

Nella speranza che i problemi siano stati risolti, vi segnaliamo che l'evento si terrà dal 2 al 12 settembre e che in giuria saranno presenti Cate Blanchett e Hideo Kojima.