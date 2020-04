No, la Mostra del Cinema di Venezia 2020 non si svolgerà online a causa del Coronavirus

Se il Festival di Cannes è sicuramente rinviato, la situazione non è ancora chiara per quanto riguarda la nostra Mostra del Cinema di Venezia, ma la possibilità di tenere l'evento online è stata scartata per ora.

Il festival dovrebbe tenersi dal 2 al 12 settembre 2020, e speriamo che l'emergenza legata al Coronavirus possa dirsi conclusa per quel periodo. Se così non fosse, o se fosse comunque prudente continuare ad evitare gli assembramenti, non potremo però contare neanche su di un "festival digitale", come dichiarato da un addetto stampa a Variety:

"Il Festival del Film di Venezia non può essere sostituito da un evento online. C'è ovviamente la possibilità di usare la tecnologia per alcune iniziative, ma è troppo presto per certe decisioni".

Il commento è arrivato dopo che il direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera, aveva chiaramente riferito ad ANSA di non aver preso in considerazione un evento online, al contrario di quanto hanno intenzione di fare gli organizzatori del Toronto Film Festival, previsto per lo stesso periodo.

"Quello che si tiene a Toronto è un tipo diverso di festival, non è paragonabile a quelli di Cannes o Venezia. Non possiamo fornire dettagli riguardo ai piani futuri", ha dichiarato Barbera, confermando che il tipo di lavoro organizzativo, al momento, si sta svolgendo sul solco degli anni precedenti. Non è chiaro se la decisione verrà revocata o se la Mostra verrà rimandata in caso di difficoltà, ma ad oggi restano confermate le date di settembre.

Come presidente di giuria per il festival 2020 avremo Cate Blanchett, icona del cinema contemporaneo.