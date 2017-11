Mosaic: secondo trailer per la miniserie interattiva di Steven Soderbergh

HBO ha diffuso in streaming il secondo trailer di, nuova miniserie ideata dache permetterà ai suoi spettatori di interagire direttamente.

Descritta come “una nuova esperienza di storytelling che ti lascia scegliere il tuo proprio percorso”, sarà quindi sia un prodotto interattivo – già disponibile come app in download gratuito su iPhone, iPad, e Apple TV – sia una miniserie in sei parti con lo stesso titolo che verrà trasmessa su HBO a partire dal gennaio 2018.

Nel cast troviamo Sharon Stone, Garrett Hedlund, Frederick Weller, Beau Bridges, Paul Reubens, Jennifer Ferrin, Devin Ratray, Michael Cerveris, James Ransone, Jeremy Bobb e Maya Kazan. Gli spettatori saranno coinvolti nelle indagini per scoprire la verità sull’omicidio della fantomatica celebrità Olivia Lake e potranno esplorare i diversi punti di vista dell’inchiesta.

Di seguito potete visualizzare anche le interviste al cast della serie.