È morto William Hurt: dal Premio Oscar al Generale Ross nel MCU, aveva 71 anni

Con enorme tristezza, soprattutto perché del tutto inattesa, il mondo del cinema piange la scomparsa di William Hurt, uno dei volti più apprezzati - ma anche più riservati - della Hollywood anni '80. Si è spento a soli 71 anni l'attore Premio Oscar che negli ultimi anni si era costruito una carriera nel Marvel Cinematic Universe.

Ad annunciare la triste notizia il figlio, Will Hurt Jr., che ha reso pubblico un comunicato: “È con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore Premio Oscar, il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72esimo compleanno. È morto serenamente, circondato dai suoi cari, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento”. Nonostante l’età non ancora avanzata, che continuava a dimostrare con un impegno inesausto e una carriera ininterrotta, la scomparsa di Hurt non sembra quindi dovuta a malattie pregresse.

Nato nel 1950, spaccando in due il secolo scorso, Hurt è cresciuto a Washington DC prima di studiare recitazione alla Juilliard School insieme ai compagni Robin Williams e Christopher Reeve, entrambi prematuramente scomparsi. Ha esordito nel cinema nel 1980 in Stati di allucinazione, ottenendo una nomination ai Golden Globe come Miglior Attore Debuttante. Già l’anno dopo, la sua carriera spicca il volo grazie all’enorme successo di Brivido caldo, noir di Lawrence Kasdan in cui Hurt interpretava l’amante della femme fatale di Kathleen Turner.

In anni successivi ottiene ben tre nomination all’Oscar consecutive, sia per Figli di un Dio minore che per Broadcast News, portandosi a casa la statuetta, nel 1986, per Il bacio della donna ragno. La sua carriera sarebbe durata per altri quattro decenni, alternando la passione per il teatro shakesperiano con diversi ruoli nei grandi blockbuster. Prima con Steven Spielberg in A.I. – Intelligenza artificiale.

Poi, anni dopo, nel secondo film in assoluto del Marvel Cinematic Universe. Interpretava il Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, acerrimo nemico dell’Hulk con Edward Norton. Tornerà a fasi alterne nei successivi film, con ruoli più in vista in Civil War ma soprattutto come villain principale del prequel Black Widow. Più di recente aveva ricoperto il ruolo di Donald Cooperman in diversi episodi dell’acclamata Goliath su Prime Video.