È morto Vittorio Congia, tra le voci in italiano del Signore degli Anelli

È scomparso all'età di 89 anni Vittorio Congia, attore e doppiatore nato nel 1930 a Iglesias, in Sardegna. Tra gli anni Cinquanta e Settanta è apparso in circa quaranta film, tra i quali dodici musicarelli. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia.

Tra i registi che hanno diretto Vittorio Congia al cinema ci sono Lina Wertmuller (Rita la zanzara, 1966), Dario Argento (Il gatto a nove code, 1971), Luigi Zampa (Frenesia dell'estate, 1963), Carlo Lizzani (Amori pericolosi, 1964) e Sergio Corbucci (I figli del leopardo, 1965).

Ha partecipato inoltre a numerosi sceneggiati televisivi, come Nero Wolfe, Le inchieste del commissario Maigret (nel 1972 con l'episodio Maigret in pensione), Tecnica di un colpo di Stato: la marcia su Roma (1978), Il commissario De Vincenzi e Oliver Cromwell: ritratto di un dittatore.

Come doppiatore è noto soprattutto per aver dato la voce a Bilbo Baggins (interpretato da Ian Holm) nella versione italiana della trilogia Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, che tornerà in 4K nel 2020, e in Lo Hobbit. In Harry Potter e il calice di fuoco, inoltre, ha doppiato Amos Diggory (interpretato da Jeff Rawle), il padre di Cedric, personaggio grazie al quale Robert Pattinson è diventato un attore.

Vittorio Congia ha poi doppiato, tra gli altri, Sidney Pollack in Mariti e mogli di Woody Allen e Michael Cough in Il mistero di Sleepy Hollow.