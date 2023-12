È morto Tom Wilkinson: addio all'attore di Michael Clayton e Batman

L’attore inglese Tom Wilkinson, celebre per il suo ruolo in Full Monty e protagonista di una carriera che gli è valsa ben due candidature all’Oscar e la collaborazione con filmmaker importantissimi, è scomparso improvvisamente all’età di 75 anni. Ne hanno dato l’annuncio i familiari, presenti al suo fianco nel momento del trapasso.

Dopo aver riportato della morte di Richard Romanus, ci giunge l’infausta notizia della dipartita di un altro grande interprete storico di Hollywood: Tom Wilkinson, vincitore di un premio Emmy per la sua interpretazione di Benjamin Franklin, è infatti morto in casa sua nella giornata del 30 dicembre 2023.

L’attore, due volte nominato ai premi Oscar per i suoi lavori in In the Bedroom e in Michael Clayton, ci lascia una filmografia costituita da tantissime interpretazioni al servizio di grandi registi del calibro di Woody Allen, Christopher Nolan, Wes Anderson e Roman Polanski, nel corso di trent’anni di carriera sul grande schermo.

Tra i suoi ruoli più importanti, oltre a quelli già citati, ricordiamo quelli in Batman Begins (in cui interpreta Carmine Falcone), Shaskespeare in Love e quello che gli valse un premio BAFTA per il sequel televisivo della commedia diretta nel 1997 da Peter Cattaneo.

La famiglia si è chiusa nel lutto chiedendo che la propria privacy venga rispettata in un momento così difficile.

Unendoci al dolore dei cari e riservando le nostre condoglianze per la grave perdita, salutiamo per un’ultima volta l’artista e vi lasciamo alla nostra recensione di Michael Clayton.