È morto Toby Yates, il figlio del grande regista Peter Yates

All'età di 61 anni è scomparso il montatore Toby Yates, figlio dell'apprezzato regista e produttore cinematografico candidato ai premi Oscar Peter Yates. Come annunciato dalla famiglia di Yates, l'uomo è scomparso a causa di un ictus lo scorso 17 novembre a Los Angeles, dopo una carriera lunga quarant'anni nel cinema.

Figlio di Peter Yates, regista di Bullitt, che vedrà Steven Spielberg impegnato in un remake, e assiduo collaboratore della regista Karen Moncrieff, Toby Yates ha montato il suo primo lungometraggio Blue Car seguito da The Dead Girl e The Trials of Cate McCall.

Tra i suoi credit anche The Moon and the Stars, diretto da John Irvin, che gli valse premio quale miglior montatore al Milano International Film Festival.



Per Ryûhei Kitamura montò The Midnight Meat Train e No One Lives. Di recente ha montato Brave the Dark diretto da Damian Harris. Nato nel 1962 a Londra, Toby Yates crebbe tra la capitale britannica e New York. Dopo aver studiato cinema e montaggio al liceo, lavora come apprendista montatore e come assistente al montaggio per Roy Lovejoy (2001: Odissea nello spazio, Aliens).

Laureatosi allo Skidmore College a Saratoga Springs, Yates ha frequentato la Columbia University School of Arts studiando cinema per vincere successivamente l'MTV Student Award per la regia, lavorando da regista in teatro a Londra e Los Angeles. Nel 1998 ha montato Cleopatra's Second Husband e Brown's Requiem, tratto dal romanzo di esordio di James Ellroy. Nel 2000 ha montato il film per la tv Don Chisciotte, diretto dal padre Peter, e interpretato da John Lithgow. Ha lavorato anche in serie tv come Shameless e Brothers & Sisters, insegnando montaggio all'American Film Institute e al Maine Media.

Yates era sposato con la designer Min Young Lee, con la quale ha avuto un figlio, Peter, ed era figlio di Peter Yates, noto regista e produttore candidato all'Oscar per la miglior regia nel 1980 per All American Boys, e nel 1984 per Il servo di scena. Peter Yates è morto nel 2011 all'età di 82 anni.