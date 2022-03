É morto Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters: aveva 50 anni

Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters, è morto all'età di 50 anni. Secondo alcune fonti il decesso sarebbe avvenuto per infarto e il musicista sarebbe stato trovato in un hotel di Bogotà dove era con la band per lavoro.

A dare il triste annuncio è stato proprio il leggendario gruppo rock di cui Hawkins faceva parte con un post sui social. "La famiglia dei Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura dipartita del nostro amato Taylor Hawkins", ha twittato il profilo ufficiale della band. "Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno per sempre insieme a noi. I nostri cuori sono con sua moglie, i suoi figli e con la sua famiglia, e chiediamo [a tutti voi] che la loro privacy sia conservata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile".

Hawkins era entrato a far parte del gruppo nel 1997, tre anni dopo la sua fondazione avvenuta nel 1994 a Seattle grazie all'ex batterista dei Nirvana Dave Grohl. La band, che ha recentemente fatto parlare di sé per il Concerto nel Metaverso considerato da molti un flop, ma non solo. Infatti quest'anno i Foo Fighters hanno prodotto un film horror, Studio 666, in cui hanno raccontato la storia di una casa posseduta in cui la band di trova ad affrontare delle esperienze paranormali.

Adesso il web si riempie di frasi di cordoglio per la dipartita di Taylor Hawkins, descritto da Ozzy Osbourne come "davvero una grandissima persona e un incredibile musicista".