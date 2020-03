E' morto Stuart Gordon, celebre regista dell'horror e papà di Re-Animator

Stuart Gordon, scrittore, regista e produttore noto per i suoi film horror cult classici come Re-Animator e From Beyond, è morto in queste ore all'età di 72 anni: la notizia è stata pubblicata per la prima volta su Twitter e in seguito è stata confermata dalla sua famiglia e riportata da Variety.

Nato a Chicago, nell'Illinois, Gordon si è inizialmente affermato come una figura provocatoria nel già provocatorio mondo del teatro sperimentale, una passione che lo portò, insieme a sua moglie Carolyn Purdy Gordon, a fondare la Organic Theater Company nel 1969.

Il passaggio al cinema avvenne nel 1985, quando collaborò con il produttore Brian Yuzna e gli attori Jeffrey Combs e Barbara Crampton per il primo di quelli che sarebbero stati diversi progetti realizzati insieme: quel primo film fu Re-Animator, un adattamento ispirato a H.P. Lovecraft considerato ancora oggi come uno dei più riusciti e orripilanti film tratti dall'opera dello scrittore di Providence.

Quella miscela di divertimento gioioso, violenza scioccante e sessualità che permeava il film sarebbe diventata il biglietto da visita di Gordon come regista horror, uno stile che ha applicato a film come From Beyond (1986) - altro adattamento di Lovecraft con Combs e Crampton - Dolls (1987), Castle Freak ( 1995) e Dagon (2001), anche se sperimentò nel campo della fantascienza con Robot Jox (1990) e Space Truckers (1996).

A lui si deve anche la sceneggiatura di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi (1998): avrebbe dovuto perfino dirigere il film, ma vi dovette rinunciare a causa di problemi di salute. Il film avrà un reboot nel quale tornerà anche Rick Moranis.

In un'intervista del 2002 esponeva la sua idea di cinema: "Sono sempre alla ricerca di modi per entrare sotto la pelle delle persone, per lanciargli qualcosa per cui non sono preparati, per sorprenderli e per andare in un posto dove non pensano che andrai. A volte la gente lo odia ma ad alcune persone piace davvero. Io sono una di quelle persone."