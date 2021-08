E' morto Sonny Chiba: addio alla leggenda giapponese star di Hattori Hanzo in Kill Bill

Il leggendario attore e artista marziale giapponese Shinichi "Sonny" Chiba è morto all'età di 82 anni, secondo quanto riportato a causa di complicazioni legate al COVID-19.

A riportarlo il sito giapponese Oricon News, che scrive l'attore è stato ricoverato in ospedale l'8 agosto per un caso di polmonite, ulteriormente aggravato da un'infezione da COVID-19. Chiba, anche atleta olimpico e sei volte cintura nera, ha ricevuto tutte le cure possibili ma alla fine ha ceduto alla malattia.

Nato a Fukuoka in Giappone nel 1939, è diventato un attore dopo che un infortunio alla schiena gli ha impedito di proseguire nella carriera sportiva. Dopo aver esordito negli anni '60 con alcune serie tv popolari come Seven Color Mask, l'esperto di karate è diventato uno dei primi attori giapponesi a raggiungere il successo internazionale mainstream, dopo l'uscita negli Stati Uniti di The Street Fighter nel 1974. Con una carriera cinematografica composta di oltre 100 film giapponesi, la fama in occidente arriva anche per merito di Quentin Tarantino, che lo considera 'il più grande attore di film di arti marziali di sempre' e lo arruola per Kill Bill nella parte di Hattori Hanzo; Chiba appare anche in The Fast and the Furious: Tokyo Drift, e fonda il Japan Action Club, in seguito ribattezzato Japan Action Enterprise (JAE), un'agenzia di talenti che addestra gli attori a fare acrobazie e arti marziali. Il JAE è noto anche per l'addestramento di Hiroyuki Sanada, celebre star di The Twilight Samurai di Yoji Yamada, Westworld e del recente Mortal Kombat.

Chiba lascia i suoi tre figli, Juri Manase, Gordon Maeda e Mackenyu Arata, che hanno tutti seguito le orme del padre e sono attori attivi nell'industria cinematografica giapponese