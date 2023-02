Morto Sergio Solli, addio al volto della commedia napoletana

All'età di 78 anni è scomparso l'attore Sergio Solli, volto noto del cinema e della tv in tantissimi ruoli da caratterista nonché storico collaboratore di Luciano De Crescenzo. Ad annunciare la scomparsa di Solli è stato Bruno Garofalo, scenografo di Eduardo De Filippo, con un post sui social qualche minuto fa.

Cresciuto nei Quartieri Spagnoli di Napoli, Sergio Solli si avvicinò negli anni '70 al mondo dello spettacolo dopo aver inizialmente intrapreso un percorso professionale come parrucchiere. Appassionato di teatro, iniziò a recitare in diverse commedie fino ad ottenere la possibilità di esibirsi negli spettacoli di Eduardo De Filippo.



Solli è stato un volto conosciutissimo di opere come Gli esami non finiscono mai, Natale in Casa Cupiello e Il sindaco del Rione Sanità.

Recitò anche per Mario Martone in Morte di un matematico napoletano, Marco Tullio Giordana in Romanzo di una strage, Woody Allen in To Rome with Love e Smetto quando voglio di Sydney Sibilia.

Al cinema si è contraddistinto per la sua collaborazione con Luciano De Crescenzo, per il quale recitò in Così parlò Bellavista, Il mistero Bellavista, 32 dicembre e Croce e delizia.



Tra gli ultimi film interpretati anche A Napoli non piove mai con Sergio Assisi. In tv collezionò diverse apparizioni in serie come Nonno Felice, Anni '50 e Anni '60, Elisa di Rivombrosa, La squadra, Distretto di Polizia e Romanzo siciliano.