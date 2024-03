È morto Sam Mercer: addio al produttore de Il sesto senso di M Night Shyamalan

Una brutta notizia per il mondo del cinema. Si è spento all’età di 69 anni il produttore cinematografico Sam Mercer. L'annuncio è stato dato dalla moglie.

Dopo l’esordio alla regia della figlia di M. Night Shyamalan, arriva purtroppo un un brutto colpo per il noto regista, che perde il suo produttore e un caro amico. Questa la nota del cineasta dopo aver appreso della scomparsa di Mercer, dovuta a una forma precoce di Alzheimer:

“È stato il miglior fratello maggiore che potessi desiderare. Rendeva ogni film una famiglia e io ho cercato di emularlo in ogni film da allora. Io e Sam abbiamo iniziato a lavorare insieme quando ero poco più che ventenne. Mi ha insegnato che la cultura di un set viene dall'alto verso il basso. Mi ha guidato con gentilezza e mi ha mostrato come gestire le pressioni con grazia. Mi ha fatto ridere e allo stesso tempo si è preso cura di me. Lo faceva con tutti. Non dimenticherò mai la sua scrivania perfettamente ordinata, i suoi occhi gentili e la sua magica capacità di convincere che tutto sarebbe andato bene. Quando c'era lui, era sempre vero.”

I due hanno collaborato in numerosi film (Qui vi lasciamo la recensione dell’ultimo film di Shyamalan Bussano alla porta). Sam Mercer lascia la moglie Tegan Jones e i figli Miles e Sierra.

