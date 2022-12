E' morto Ruggero Deodato: addio al papà di Cannibal Holocaus maestro di Tarantino e Roth

Pochi minuti fa è arrivata online la notizia della morte di Ruggero Deodato, celebre regista e sceneggiatore italiano noto in tutto il mondo per il seminale Cannibal Holocaust e maestro 'spirituale' di autori come Quentin Tarantino ed Eli Roth.

Nato a Potenza il 7 maggio del 1939, nel corso della sua carriera Ruggero Deodato si è dimostrato un artista poliedrico in grado di cimentarsi in diversi generi cinematografici, dai poliziotteschi alla commedia, ma il suo segno lo ha sicuramente lasciato nell'horror con Ultimo mondo cannibale e soprattutto Cannibal Holocaust, il film evento del 1980 il cui scalpore lo fece passare alla storia come uno dei film più controversi della storia del cinema e rese celebre il regista a livello mondiale.

Horror di cannibali, il film è pensato come un falso documentario e, ben prima di Paranormal Activity, Rec e The Blair Witch Project (qui il nostro Everycult su The Blair Witch) divenne 'il papà dei mockumentary': fece scuola anche la campagna promozionale iniziata subito dopo la conclusione delle riprese, con gli attori del film e la troupe 'mandata in vacanza' (vale a dire, 'nascosta') per convincere il mondo che le scene mostrate del film fossero vere come un snuff movie e che i protagonisti fossero morti davvero.

Da ricordare anche La casa sperduta nel parco, che racconta la strage del Circeo, e soprattutto l'influenza che le sue opere avrebbero avuto su Tarantino e Eli Roth, che spesso hanno indicato Deodato come uno dei loro registi preferiti: addirittura Roth gli offrì una parte come attore in Hostel 2, nel quale Deodato recitò la parte di un cannibale, e successivamente rese omaggio a Cannibal Holocaust con il suo cannibal-movie The Green Inferno.

Qualche giorno fa è venuto a mancare anche il regista Mike Hodges.