È morto Ron Cephas Jones: addio alla star di This is us e Luke Cage

Scompare un'altra stella: parliamo di Ron Cephas Jones. L'attore di This is Us e Luke Cage, scompare all'età di 66 anni. Alcuni dei suoi colleghi che hanno avuto l'occasione di conoscerlo e di lavorarci assieme lo ricordavo con tantissimo affetto.

"Conoscere e lavorare con Ron durante la corsa sfrenata di "This Is Us" è stato il regalo più grande: era pura magia come uomo e come artista... Conserverò tutti i momenti per sempre. Anche se non era presente sul set quanto avremmo voluto, era una parte intrinseca del tessuto dello show, come se fosse sempre presente. Non dimenticherò mai quanto sia stato speciale girare questo episodio in particolare e dargli il bentornato per salutare degnamente la nostra famiglia TIU e l'intera esperienza. Sono così triste. I miei pensieri e il mio affetto sono rivolti a Jasmine, alla sua famiglia e ai suoi amici. Ti voglio bene, @cephasjaz", così scrive l'attrice Mandy Moore su Instagram, sua collega della serie conosciutissima This is Us.

Lo sceneggiatore Dan Fogelman ha scritto su Twitter: "Una perdita enorme. Ron era il migliore dei migliori - sullo schermo, sul palco e nella vita reale. Il più figo. Il più facile da frequentare e da ridere. E mio Dio: che attore. Non credo di aver mai cambiato una sua singola ripresa in un montaggio... perché tutto ciò che faceva era perfetto...". In risposta al suo post ha aggiunto di aver: "...conosciuto Ron all'inizio di This Is Us, un periodo magico in cui sembrava che fossimo tutti sparati da un cannone. Era sempre fermo, sempre grato, anche quando la follia vorticava intorno a noi. Amava gli attori. Amava sua figlia. E noi lo amavamo. Tutti noi".