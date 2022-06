È morto Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata: recitò in Romanzo Criminale

È stato trovato ieri sera senza vita nella sua abitazione l'attore Roberto Brunetti, famoso caratterista romano conosciuto con il soprannome di 'Er Patata'. Il corpo di Brunetti è stato trovato dagli agenzi di polizia del commissariato San Lorenzo, insieme ai vigili del fuoco. L'attore aveva 55 anni.

Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, a dare l'allarme sarebbe stata la sua compagna e diversi conoscenti che non avevano sue notizie da giovedì sera, da quando Brunetti risultava connesso per l'ultima volta a Whatsapp.



Al momento circolano sui media diverse indiscrezioni e presunti dettagli sul luogo in cui è stato ritrovato l'attore, ancora tutti da confermare.

Roberto Brunetti aveva ottenuto grande popolarità dalla fine degli anni '90, quando recitò in alcuni successi di Leonardo Pieraccioni e Neri Parenti come Fuochi d'artificio (1996) e Paparazzi (1998).



Recitò al fianco di Francesco Pannofino in Fatti della Banda della Magliana ma il suo ruolo più conosciuto è quello di Aldo Buffoni nel film Romanzo Criminale di Michele Placido, tratto dall'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo. Negli anni seguenti venne prodotta anche una serie; su Everyeye è disponibile la recensione di Romanzo Criminale - La serie.



Ex compagno dell'attrice Monica Scattini, Brunetti da un decennio ormai era lontano dal mondo del cinema e aveva svolto diversi lavori. Da tempo l'attore raccontava le sue difficoltà lavorative e gli ostacoli che aveva trovato nel corso della sua carriera, che gli impedivano di tornare a recitare.



Sul nostro sito trovate la recensione di Roma Criminale, una delle sue ultime apparizioni.