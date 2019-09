È morto Robert Garrison, il Tommy di The Karate Kid e della serie Cobra Kai

Robert Garrison, l'attore visto nel ruolo di Tommy in The Karate Kid e di recente anche nella serie Cobra Kai, è morto all'età di 59 anni.

L'attore si trovava in un ospedale del West Virginia da oltre un mese, per problemi ai reni e al fegato, come spiegato dalla famiglia a TMZ. Il fratello Patrick ha raccontato che si trattava di "una persona amabile. Adorava le persone e apprezzava la vita. Gli piaceva divertirsi e far ridere le persone, fino alla fine. Ci mancherà".



Il suo agente, Rick Henriques, inoltre, ne ha dato conferma all'Hollywood Reporter, commentando:"è una grande perdita per la famiglia di the Karate Kid e Cobra Kai family. Era una bella persona e un grande attore".



Garrison ha interpretato uno dei ruoli iconici del primo film dello storico franchise, in particolare grazie al suo scontro contro Daniel (Ralph Macchio) durante il torneo. L'attore ha ripreso il ruolo anche in The Karate Kid II - La storia continua e in questi ultimi anni era tornato nei panni di Tommy nella serie Cobra Kay, il revival distribuito da Youtube Red.

In più, è apparso in diversi show come Tour of Duty, MacGyver, A cuore aperto, Colombo, e Coach.



Ci uniamo alle condoglianze alla famiglia e a tutte le persone legate a Garrison.