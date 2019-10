È morto Robert Forster, star di El Camino e Jackie Brown

Apparso di recente in El Camino: A Breaking Bad Movie, Robert Forster è morto venerdì in seguito a un lunga battaglia contro il cancro al cervello. Aveva 78 anni.

Candidato all'Oscar per il Miglior Attore Non Protagonista nel 1998 grazie alla sua indimenticabile performance in Jackie Brown di Quentin Tarantino, Forster ha interpretato Ed Galbraith di Breaking Bad nel sequel uscito proprio ieri su Netflix.

L'attore ha iniziato la sua carriera ad Hollywood negli anni '60, quando ha recitato in Riflessi in un occhio d'oro del grande John Houston. Negli anni Forster ha partecipato a moltissime produzione, sia sul grande che sul piccolo schermo, tra cui Mulholland Drive e Twin Peaks di David Lynch, Psycho di Gus Van Sant, e Paradiso Amaro di Alexandre Payne.

Il suo ruolo più celebre però è sicuramente quello che gli è valso una candidatura agli Academy Award, ovvero il garante di cauzioni Mark Cherry nel film di Tarantino. Nonostante l'ottima prova di Forster, quell'anno il premio Oscar fu assegnato a Robin Williams per Will Hunting - Genio ribelle.

"Sono passati diversi anni e l'ho incontrato in un bar quando la mia carriera era arrivata ad un punto morto" ha detto Forster nel 2018 parlando di Tarantino. "Abbiamo chiacchierato per qualche minuto e sei mesi dopo si è fatto rivedere nello stesso bar con una sceneggiatura in mano." A quel punto l'attore aveva capito di avere davanti una nuova e grande opportunità per la sua carriera, che come sappiamo si è rivelata più che positiva.